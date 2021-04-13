سانشو يغيب عن مواجهة دورتموند "الصعبة" أمام مانشستر سيتي

قال إيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند أن أمام فريقه مهمة صعبة للغاية في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء مع تأكد غياب الجناح جايدون سانشو.

وخسر دورتموند 1-2 لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر بعد أن استقبل هدفاً في اللحظات الأخيرة.

وحقق فريق أسود فيستيفال بعد ذلك فوزاً صعباً بنتيجة 3-2 على مستضيفه شتوتغارت ضمن الدوري الألماني يوم السبت ليحافظ على آماله الضئيلة في التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تيرزيتش في مؤتمر صحفي افتراضيا اليوم الثلاثاء: "لدينا ثقة كبيرة لكن الثقة وحدها لن تكون كافية، قدمنا مباراة جيدة الأسبوع الماضي وأظهرنا أن بإمكاننا مجاراة فريق كبير.

"كان من المحبط أن نستقبل هدفاً متأخراً. لذلك لا يمكننا التركيز فقط على الدفاع. علينا الهجوم أيضاً، ستكون مهمة صعبة للغاية. لذلك فإن الثقة ليست كافية، نحن بحاجة إلى عمل شاق أيضاً.

"الأمر يتعلق بإظهار أن بوسعنا مواجهة أفضل فريق في العالم، ربما نخرجه من البطولة".

وقال تيرزيتش أن سانشو لن يكون جاهزاً في الوقت المناسب للمباراة رغم أنه أحرز تقدماً في تعافيه من الإصابة.

ويغيب الدولي الإنجليزي عن الملاعب منذ بداية الشهر المنصرم.

ويعالج العديد من اللاعبين الآخرين، ومن بينهم ماتس هوميلز وماركو رويس، من كدمات، وقال تيرزيتش أن القرار النهائي حول مشاركتهم سيتخذ قبل المباراة.

وأضاف: "لدينا حصة تدريبية أخيرة صباح الغد، بالنسبة لجايدون لن يلحق بالمباراة للأسف، كنا نأمل أن يتواجد معنا، لكن لسوء الحظ لن يكون متاحاً".