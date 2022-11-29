سانشيز: الخروج من المونديال لا يعني رحيلي عن تدريب قطر

أكد المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز أنه لا يعتزم الرحيل عن تدريب منتخب قطر رغم الخروج المبكر من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022.

وسقط "العنابي" أمام خصمه الهولندي اليوم الثلاثاء بهدفين دون رد في آخر مبارياته في البطولة المقامة على أرضه.

وخسر بطل آسيا اللقاءات الثلاثة التي خاضها ضمن المجموعة الأولى ولم يجمع أي نقطة خلالها.

لكن سانشيز شدد بعد نهاية المباراة أمام منتخب هولندا اليوم الثلاثاء أنه يخطط لقيادة العنابي في كأس أمم آسيا 2023 رغم خيبة أمل الخروج المونديالي المبكر.

ماذا قال سانشيز عن مستقبله مع منتخب قطر

أكد الإسباني: "كنا نتمنى الظهور بشكل أفضل في كأس العالم لكن الحظ لم يكن حليفنا.

"ستكون بطولة كأس آسيا مختلفة عن المونديال، سنستعد لها بأفضل شكل ممكن".