ساني بديل روبن في بايرن ميونيخ

في خطوة جديدة من بايرن ميونيخ للتعاقد مع النجم ليروي ساني، كشفت تقارير عن منح الرقم 10 للدولي الألماني في حالة انتقاله إلى العملاق البافاري الموسم القادم.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن بايرن لا ينوي شراء فيليبي كوتينيو الذي يلعب حالياً في صفوفه على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة.

ويقترب بايرن ميونيخ من التعاقد مع ساني الذي يسعى للرحيل عن مانشستر سيتي بعد دخوله في بعض المشاكل مع المدرب بيب غوارديولا.

وكشفت وسائل الإعلام الألمانية في الأشهر الماضية عن وجود اتفاق بين النادي البافاري واللاعب، وجاء الجديد من إنجلترا بمنح اللاعب الرقم 10 مع حامل لقب البوندسليغا.

ويرتدي كوتينيو الرقم 10 حالياً، لكنه الرقم نفسه الذي حمله الأسطورة آريين روبن الذي لعب لبايرن 9 مواسم قاده خلالها للفوز بالكثير من البطولات.