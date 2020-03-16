باريس سان جيرمان يمهد الطريق لرحيل نيمار

أصبح النجم البرازيلي في باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، قادراً على مغادرة الفريق الفرنسي هذا الصيف، مقابل رسوم تزيد قليلاً عن نصف قيمته عندما انضم لملعب بارك دو برانس معقل النادي الباريسي.

وأعلن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو آرواغو، أن نجمه نيمار سيكون متاحاً للراغبين في الشراء في فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وبهذا الإعلان، أعطي النجم البرازيلي العالمي، الذي عانى من إصابة طويلة هذا الموسم، الضوء الأخضر للتحرك في هذه النافذة الصيفية، وفقاً لتقرير نشرته وسائل إعلام أميركية، حيث يبدو أن ناديه السابق برشلونة هو الطرف الرئيسي المهتم بهذه المسألة.

يشار إلى أن تقارير عديدة سابقة أشارت إلى أن برشلونة كان قاب قوسين أو أدنى من استعادة نيمار، إلا أن مسؤولي الفريقين الإسباني والفرنسي لم يتوصلا إلى اتفاق.

ووفقاً لتقرير شبكة "إي إس بي إن" الأميركية، فإن الجانب الفرنسي يبحث عن استعادة جزء من الثمن الذي دفعه مقابل أغلى لاعب في العالم في عام 2017، إذ يبدو أنه بات مستعداً لقبول حوالي 168 مليون دولار من أجل التخلي عن الدولي البرازيلي.

يذكر أن صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان هي الأعلى في التاريخ، حيث اضطر النادي الفرنسي إلى دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقد البرازيلي، الذي بلغ 263 مليون دولار.