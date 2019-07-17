كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان رفض عرضاً من برشلونة لشراء نيمار في صفقة تبادلية، مقابل الحصول على لاعبين إضافة لـ 40 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن العرض المقدم من البارسا كان شفهياً وليس كتابياً ويتضمن استرجاع نيمار مقابل فيليبي كوتينيو وإيفان راكيتيتش إضافة لـ 40 مليون يورو، لكنها أشارت إلى أن المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، كان حازماً في رفض العرض.

وبعد تعاقد برشلونة مع المهاجم أنتوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، لم يعد بمقدور النادي الكتالوني دفع مبلغ ضخم للتعاقد مع نيمار، لذلك لجأ لإدخال أسماء لاعبين مثل كوتينيو وراكيتيتش في الصفقة للتقليل من تكلفتها.

وتتجه كل المؤشرات إلى رحيل نيمار عن صفوف سان جيرمان بعد عامين من الانتقال إليه قادماً من برشلونة بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.