سان جيرمان يتجاوز عقبة دورتموند ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

أنهى باريس سان جيرمان الفرنسي عقدته وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد على ملعب بارك دو برانس دون جماهير في إياب دور الـ 16.

وكان دورتموند قد انتصر ذهاباً بهدفين لهدف، إلا أن النتيجة الكلية خدمت بطل فرنسا الذي تأهل بمجموع اللقاءين 3-2.

جاء هدفا مواجهة العودة في الشوط الأول عن طريق نيمار (28)، وخوان بيرنات (45+1).

وأكمل الضيوف الدقائق الأخيرة من المباراة بنقص عددي جراء طرد لاعب الوسط إيمري تشان (89).