سان جيرمان يريد بايل ضمن صفقة تبادلية لنيمار مع ريال مدريد

كشفت تقارير بريطانية أن باريس سان جيرمان يسعى للاستفادة من نيمار قدر الإمكان هذا الصيف.

وقالت صحيفة "إنديبندنت" أن إدارة النادي الباريسي وضعت في اعتبارها إمكانية الحصول على غاريث بايل ضمن صفقة تبادلية مع ريال مدريد.

وذكرت أن بي إس جي يرى أن البرازيلي سيسهل التعاقد مع الويلزي، خاصة أن أيام نيمار في باريس باتت معدودة.

ولا يمانع باريس سان جيرمان رحيل مهاجمه بعد كل الجدل الذي أثاره خلال الأشهر الماضية، لكن الإدارة ترفض بشكل قاطع عودته لبرشلونة.

ويسعى نيمار نفسه للرحيل عن باريس سان جيرمان كما تشير العديد من التقارير، كما أن تصريحاته السابقة وعدد من المقربين له تؤكد ذلك أيضاً.

يذكر أن بايل هو الآخر لا يمر بأفضل فتراته رفقة ريال مدريد، وقد أشارت أنباء لاقترابه من الرحيل، وهو أمر أكده المدرب زين الدين زيدان.