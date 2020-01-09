سان جيرمان يسحق سانت إيتيين بسداسية في كأس الرابطة

تغلب باريس سان جيرمان على سانت إيتيين بستة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية.

افتتح ماورو إيكاردي التسجيل وعزز صاحب الأرض تقدمه بهدفي نيمار وجيسي مولين بالخطأ في مرماه في الشوط الأول ثم أضاف إيكاردي هدفين قبل أن يختتم كيليان مبابي السداسية ليزيد من مشاكل سانت إيتيين الذي طرد لاعبه ويسلي فوفانا بعد نصف ساعة.

وقلص يوهان كاباي الفارق للخاسر في الشوط الثاني على ملعب بارك دو برانس.

وتأهل أولمبيك ليون إلى نصف النهائي بتغلبه 3-1 على بريست، فيما فاز ليل 2-0 على أميان.