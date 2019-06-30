سان جيرمان يطلب 130 مليون يورو ونجمين من برشلونة مقابل نيمار

قرر باريس سان جيرمان تخفيض السعر المطلوب من أجل الموافقة على انتقال نجمه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة.

وتؤكد التقارير رغبة الدولي البرازيلي في العودة لفريقه السابق هذا الصيف.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان طلب 300 مليون يورو للموافقة على بيع نيمار، إلا أنه بات مستعداً لتخفيض المبلغ.

وأوضحت أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي يريد 222 مليون يورو فقط مقابل التخلي عن المهاجم المثير للجدل، وهي نفس القيمة التي تم دفعها في السابق للحصول على خدماته عام 2017.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان قد يوافق على رحيل صاحب الـ 27 عاماً مقابل مبلغ يتراوح ما بين 130 و150 مليون يورو إلى جانب اثنين من لاعبي برشلونة.

ورغم أن الصحيفة لم تحدد الأسماء المطروحة، إلا أن جارتها "آس" الإسبانية قالت أن اثنين من الثلاثي فيليبي كوتينيو وسامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش بين المرشحين للرحيل صوب الباريسي.

يذكر أن نيمار لعب للبلاوغرانا بين 2013 و2017 وسجل 105 هدفاً وظفر بـ 10 ألقاب.