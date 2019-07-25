سان جيرمان يغري مبابي براتب سنوي قدره 50 مليون يورو

يسعى باريس سان جيرمان لحماية نجومه، من كابوس الإغراءات والعروض التي تستهدف لاعبيه، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها النجم نيمار برغبته في الرحيل، وترك النادي بحثاً عن وجهة جديدة ربما تكون برشلونة أو ريال مدريد أو يوفنتوس.

بدوره، يعد كيليان مبابي أحد أهم نقاط قوة الفريق الباريسي، بعدما أثبت قدراته الخارقة وعلو كعبه، وصار رمزاً من رموز تميز باريس سان جيرمان، خاصة بعد فوزه بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018.

ويعتبر مبابي هدفاً منشوداً لأقوى الأندية في العالم، لما يمتاز به من سرعة فائقة، وقدرة تهديفية عالية.

ولا يريد النادي الباريسي بإدارته القطرية مفاجآت أخرى، وأزمات جديدة تطل برأسها مع كل نافذة انتقالات قادمة، كونه ليس مستعداً للتفريط في الجوهرة الفرنسية، ويريد غلق الطرق على كافة الأندية التي تنتظر بشغف لضم مبابي، خاصة مانشستر سيتي وريال مدريد.

وأكد موقع "وان فوتبول"، أن النادي الباريسي يستعد لمنح مبابي راتباً خيالياً، لمنع كل الإغراءات التي قد تحيط به، في ظل رغبة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بضمه، وهو ما قد يحصن الفرنسي الموسم القادم.

ويستعد باريس سان جيرمان لتقديم راتب سنوي بقيمة 50 مليون يورو لمبابي، وهو رقم جنوني، سيجعل النجم الموهوب الأعلى أجراً في العالم، مع تمديد عقده لمدة عامين إلى غاية صيف 2025، إذ إن عقد مبابي الحالي ينتهي صيف عام 2023.