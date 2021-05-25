سان جيرمان يمنح كيليان مبابي موعداً نهائياً لتحديد مصيره

كشفت تقارير اليوم عن تفاصيل جديدة في المفاوضات بين المهاجم كيليان مبابي وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقد الهداف الشاب.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن رجل الأعمال القطري منح النجم الفرنسي موعداً نهائياً من أجل تحديد مصيره مع النادي.

وطلب الخليفي من كيليان مبابي أن يوضح موقفه بحلول الأول من أغسطس المقبل، موعد مباراة كأس السوبر الفرنسي.

وارتبط الهداف الشاب بانتقال محتمل إلى ريال مدريد للعمل تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان.

ووفقاً للصحيفة، منح رئيس باريس سان جيرمان اللاعب حرية تقرير مصيره، سواء بالبقاء مع الفريق وتجديد عقده، أو الإعلان عن رحيله بعد انتهاء عقده واستكمال الموسم.

كيليان مبابي يريد اللعب في فريق ينافس على الألقاب

وكشف مبابي في تصريحات إعلامية سابقة عن رغبته في التواجد مع فريق يستطيع المنافسة على الألقاب، بالتزامن مع المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي والذي خسره باريس سان جيرمان لصالح غريمه ليل.

وصرح الخليفي بعدها مؤكداً بقاء مبابي مع الباريسي، لكنه لم يوضح إذا ما كان يقصد أن اللاعب سيجدد عقده أم سيستكمل العقد الحالي.

يذكر أن العقد الحالي لـ كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم القادم، ليصبح اللاعب بعد ذلك حراً في التوقيع لأي فريق آخر مجاناً.

ويشارك مبابي على رأس تشكيلة منتخب فرنسا المشاركة في بطولة يورو 2020 الشهر القادم.