ساوثغيت: أنا الشخص المناسب لقيادة إنجلترا في المونديال

أصر المدير الفني غاريث ساوثغيت على أنه ما زال "الشخص المناسب" لقيادة منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم قطر 2022 رغم الأداء الكارثي في دوري الأمم الأوروبية.

وتراجع فريق الأسود الثلاثة إلى التصنيف الثاني عقب تذيل المجموعة A3 بعدما جمع نقطتين فقط من 5 مباريات، سجل خلالها هدفاً واحداً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وسقط فريق ساوثغيت يوم الجمعة أمام نظيره الإيطالي بهدفٍ دون رد في ميلانو.

وتنتظر الإنجليز مباراة أخيرة أمام غريمه الألماني غداً الاثنين فيما يمثل الاستعداد الأخير للمونديال القطري.

ماذا قال ساوثغيت عن منصبه مع المدرب؟

وقال المدرب الذي تعرض لسلسة من الانتقادات في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية: "أنا الشخص المناسب لقيادة المنتخب في النهائيات.

"لا أعتقد أن الأداء أمام إيطاليا كان سيئاً، اتفهم التشكيك الذي نتعرض له بعد الخسائر التي عانينا منها."