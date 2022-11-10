ساوثغيت يكشف عن قائمة إنجلترا النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022

كشف غاريث ساوثغجيت مدرب منتخب إنجلترا اليوم الخميس عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً والمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

واستدعى المدير الفني نجم خط وسط ليستر سيتي جيمس ماديسون في أبرز المفاجآت، كما وضع ثقته في عدة مواهب شابة.

فيما فضل ساوثغيت الاعتماد على هاري ماغواير في الخط الخلفي بدلاً من انتقاء الصاعد المتألق فيكايو توموري.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، نيك بوب، آرون رامزدايل.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، كونور كودي، إيريك داير، هاري ماغواير، لوك شو، جون ستونز، كيران تريبييه، كايل ووكر، بن وايت.

خط الوسط: جود بيلينغهام، جوردان هندرسون، كونور غالاغر، مايسون ماونت، كالفن فيليبس، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هاري كين، جاك غريليش، فيل فودين، جيمس ماديسون، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، رحيم ستيرلينغ، كالوم ويلسون.