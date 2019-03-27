سباق فورميولا 1 ينطلق في البحرين غداً الخميس

حلبة البحرين

تنطلق في مملكة البحرين غداً الخميس فعاليات سباق فورميولا 1 الذي يحظى باهتمام رياضي دولي كبير ويستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

وتعتبر البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنظم مثل هذا النوع من الرياضات التي بدأت فيها عام 2004 وجذبت من خلال السباق الجماهير من مختلف انحاء العالم.

وتحتوي حلبة البحرين على أكثر من مضمار للسباق أهمها المضمار الرئيسي الذي يقام عليه سباق فورميولا 1 البالغ طوله 4ر5 كيلومتر إضافة إلى مضمار داخلي يبلغ طوله 5ر2 كيلومتر وخارجي بطول 6ر3 كيلومتر وحلبة التسارع (دراغ.ريس) بطول 2ر1 كيلومتر.

وينقسم سباق فورميولا 1 إلى ثلاث مراحل الأولى على مدى أيام السباق ويطلق على اليوم الأول التجارب الأولى.

وفي اليوم الثاني يقام سباق الحصص التأهيلية والتي بناء عليها يتم توزيع مراكز المتسابقين ومواقعهم على السباق النهائي الذي ينطلق في اليوم الثالث والأخير.

وانطلقت البطولة العالمية في ملبورن بأستراليا والثانية في مملكة البحرين وانتقلت بعدها إلى الصين ثم إلى عدد من بلدان العالم.

وتقع حلبة البحرين الدولية التي تقام عليها منافسات جائزة البحرين الكبرى لفورميولا 1 سنوياً بالإضافة إلى سباقات الدراغ (دراغ.ريس) وسباقات أخرى مثل سباق سلسلة (جي.بي.2) في منطقة الصخير.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحلبة ستستضيف سباقين مساندين لهذا العام من المسابقة هما بطولة فورميولا 2 وبطولة كأس تحدي البورش جي تي 3 الشرق الأوسط.

وأشار بن عيسى إلى أن فترة سباق فورميولا 1 الذي تستضيفه البحرين تصاحبها أنشطة متنوعة ترفيهية وتنافسية بين الجمهور بهدف جذبهم إلى فعاليات السباق.