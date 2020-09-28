سباليتي ينفي تلقيه عرضاً لتدريب الأهلي

كشفت تقارير عن حقيقة اقتراب لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان السابق، من قيادة الأهلي، خلفاً للمدرب الحالي رينيه فايلر، والذي أشارت تقارير إلى قرب رحيله عن الفريق الأحمر.

وكان الأهلي أعلن أنه سيحسم موقفه الرسمي من المدير الفني السويسري الخميس المقبل، وسط تزايد احتمالات رحيله، والتي فتحت الباب أمام وسائل الإعلام الإيطالية للحديث عن تعاقد الأهلي مع سباليتي لخلافته.

ولا يتولى المدير الفني الإيطالي تدريب أي فريق منذ رحيله عن إنتر منذ مايو 2019، ليصبح حراً لفترة تصل إلى عام ونصف حتى الآن.

ونقلت التقارير عن مصادر مقربة من سباليتي نفيها أن يكون المدرب تلقى عرضاً لتدريب الأهلي، كما أكدت رغبة سباليتي في استئناف التدريب بإيطاليا.

وكان موقع inews24 الإيطالي، أشار إلى اقتراب سباليتي من تدريب الأهلي، واصفاً الأمر بأنه وجهة مفاجئة للمدرب.

وأوضح التقرير أن سباليتي له شعبية في مصر لسابق تدريبه محمد صلاح في روما، وتسجيل نجم ليفربول الحالي 19 هدفاً تحت قيادته.

وسبق لسباليتي، صاحب الـ 61 عاماً تدريب روما وإنتر ميلان وزينيت، وتوج بلقب كأس إيطاليا مرتين والدوري الروسي مرتين ضمن 8 بطولات حصل عليها خلال مسيرته حتى الآن.