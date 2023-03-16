سبورتينغ لشبونة يحقق المفاجأة ويقصي آرسنال من الدوري الأوروبي

البوابة - تأهل سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) على حساب مستضيفه آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما بهدف لمثله في لقاء إياب دور الـ 16 الذي أقيم على ملعب الإمارات.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً بنتيجة 2-2 في البرتغال الأسبوع المنصرم.

تقدم غرانيت تشاكا للغانرز في الدقيقة 19، وعادل بيدرو غونسالفيش بطريقة رائعة من مسافة بعيدة من فوق الحارس المتقدم آرون رامزدايل في الدقيقة 62.

ومع تعادل الفريقين 1-1، امتد اللقاء لشوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة ليحتكما لركلات الترجيح التي تصدى فيها الحارس المتألق أنتونيو آدان لركلة غابرييل مارتينيلي مهدياً التأهل للفريق البرتغالي.

سبورتينغ يكمل عقد المتأهلين إلى ربع النهائي

وبلغ سبورتينغ لشبونة بالتالي الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي رفقة يوفنتوس وروما الإيطاليين، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني، وسانت جيلواز البلجيكي، وباير ليفركوزن الألماني، وفينورد روتردام الهولندي.