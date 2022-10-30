سبورتينغ لشبونة يخطط لضم رونالدو في يناير

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مخطط وضعه سبورتينغ لشبونة يعيد بموجبه الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب جوزيه آلفالادي في شهر يناير المقبل.

ويمر صاحب الـ 37 عاماً بموسم صعب رفقة مانشستر يونايتد بعد تعثر الفريق وعدم تأهله لدوري أبطال أوروبا وتفاقم المشاكل ما بين اللاعب والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

ورغم مشاركة الأسطورة البرتغالية في المباراة التي حقق فيها يونايتد فوزاً كبيراً على شيريف تيراسبول المولدوفي بثلاثية نظيفة سجل "الدون" هدفاً منها، إلا أن التوقعات تشير إلى رحيل المهاجم المخضرم عن ملعب أولد ترافورد مع بداية العام 2023.

هل سيعود رونالدو إلى فريقه السابق؟

وشدد روبن آموريم مدرب سبورتينغ قبل أيام أن النادي غير قادر على توفير أجور رونالدو، لكن صحيفة "ميرور" البريطانية قالت أن الصفقة قد تتم مع ذلك خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير.

يذكر أن مسيرة "صاروخ ماديرا" انطلقت من بوابة سبورتينغ لشبونة قبل قرابة 20 عام.