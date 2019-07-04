سبورت: مارسيلو يطلب مغادرة ريال مدريد

طلب الظهير الأيسر مارسيلو الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم البرازيلي طالب مسؤولي الملكي السماح له بالرحيل خلال الفترة القادمة، رغم أن المدير الفني زين الدين زيدان يريد الاحتفاظ به لبناء مجموعة قادرة على استعادة "الهيبة" الموسم المقبل على الصعيدين المحلي والقاري.

وترغب أندية عدة في الحصول على خدمات مارسيلو، أبرزها يوفنتوس وآرسنال وباريس سان جيرمان، وستكون الأسابيع القادمة كفيلة لمعرفة مصير اللاعب، خصوصاً بعد انتهاء محادثاته مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز.