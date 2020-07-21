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ستيرلينغ يقود سيتي لاكتساح واتفورد برباعية نظيفة

منشور 21 تمّوز / يوليو 2020 - 07:56
فوز كبير لسيتي على واتفورد
فوز كبير لسيتي على واتفورد

نجح مانشستر سيتي في اكتساح مستضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة الحادية والثلاثين سجل رحيم ستيرلينغ الهدف الأول.

وفي الدقيقة الأربعين، نجح ستيرلينغ في تعزيز تقدم الضيوف.

في الدقيقة الثالثة والستين نجح فيل فودين في تسجيل الهدف الثالث، قبل أن يختتم آيمريك لابورت الرباعية في الدقيقة السادسة والستين.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.

Via SyndiGate.info


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