سحب سيارات أودي من لاعبي برشلونة

طالبت شركة السيارات الألمانية الشهيرة "أودي" من لاعبي برشلونة بإعادة سياراتها التي تقدمها لهم سنوياً بعد العودة من الجولة التحضيرية الآسيوية، وذلك عقب فسخ عقدها مع النادي في 30 يونيو الماضي.

وكانت الشركة منحت نجوم البارسا فترة سماح ثلاثة أسابيع لإعادة السيارات، لكنها قررت تمديدها بحد أقصى حتى عودتهم من الجولة التحضيرية.

وعرضت الشركة أيضاً على اللاعبين الذين بحوزتهم سياراتها إما تسليمها وإما الاحتفاظ بها، لكن بشروط معينة.

يذكر أن علاقة الشركة وبرشلونة تعيش حالة من عدم الاتفاق خلال الأعوام الأخيرة الماضية، بسبب عدم التزام بعض لاعبي الفريق بالشروط الموقعة عليهم، ومن بينها الحضور للتدريبات أو المباريات باستخدام سيارات من علامات تجارية أخرى.