سعر زياش المغري يضاعف المنافسة على توقيعه

قالت صحيفة "أوكيدياريو" الإسبانية أن ريال مدريد أضاف اسماً جديداً إلى لائحة اللاعبين، الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن النادي الملكي وضع على راداره النجم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام، وذلك بعد تألقه اللافت هذا الموسم، خصوصاً في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت أن النجم البالغ من العمر 26 عاماً، خطف أنظار الإدارة الفنية لإدارة النادي الإسباني، مشيرة إلى أن سعره مغرٍ كذلك، حيث لا يتجاوز حالياً 40 مليون يورو (نحو 44 مليون دولار).

وأضافت" "يرى ريال مدريد في حكيم زياش الخيار الجيد لتعويض الرحيل المنتظر لغاريث بايل، الذي أشارت العديد من التقارير إلى عودته إلى الدوري الإنجليزي".

وكانت تقارير إعلامية هولندية كشفت أن اللاعب المغربي قرر بشكل نهائي مغادرة أياكس مع نهاية الموسم الجاري، حيث تلقى عدة عروض من فرق إنجليزية وإسبانية وألمانية.

وقال مارك أوفرمارس، مدير كرة القدم في أياكس، الأسبوع الماضي، أن زياش سيسمح له بمغادرة النادي هذا الصيف، مضيفاً أن النجم المغربي الذي اختير أفضل لاعب في أياكس للموسم الثاني على التوالي "سيغادر عندما يأتي نادٍ كبير" لضمه.

وقدم زياش أداءً مميزاً مع أياكس هذا الموسم، بعدما توج معه بثنائية الدوري والكأس الهولنديين، إلى جانب الصعود معه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلاً 24 هدفاً في جميع المسابقات.