سفيان أمرابط على رادار أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي

كشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو عن وجود النجم المغربي سفيان أمرابط على قائمة الأسماء التي قد يتم التعاقد معها خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

ولم يلتحق نجم فيورنتينا الإيطالي بقائمة منتخب المغرب مؤخرًا، حيث أنه منهمك في تحديد مساره المستقبلي خلال الميركاتو الصيفي بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية كبرى في أوروبا أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ.

رئيس أتلتيكو مدريد يريد سفيان أمرابط هذا الصيف

وفقًا لموقع "Tribalfootball"، تحدث رئيس نادي أتلتيكو مدريد مؤخرًا حول نيته التعاقد مع اللاعب سفيان أمرابط، وقال: "يعمل مديرو المجال الفني على وضع اللمسات النهائية على تشكيلة الفريق الموسم المقبل، وتهتم الجهة المهنية بهذه المهمة حاليًا ونحن ننتظر الاخبار منهم".

واعترف سيريزو أيضًا أنه قد يتم بيع جواو فيليكس وقال: "إذا كان هناك فريق مهتم به، فمن المحتمل جدًا أن يتم بيعه، في حال لم يتم ذلك فسيظل لاعبًا في أتلتيكو مدريد، نحن نتحدث عن أفضل المهاجمين في أوروبا ولا يزال يتعين عليه إثبات قيمته".