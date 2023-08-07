سفيان أمرابط مطلوب من قبل يوفنتوس

بدا أن النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا في طريقه للانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن تأخر النادي الإنجليزي ربما يغير من وجهة اللاعب.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن صاحب الـ 26 عاماً مطلوب من قبل ماسيميليانو آليغري مدرب يوفي، وكريستيانو جيونتولي المدير الرياضي.

ويسعى البيانكونيري لتعويض خيبة أمل فشله في استقطاب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش المنتقل مؤخراً للهلال، كما أن الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة يبدو هو الآخر في طريقه إلى السعودية.

ومع أن أمرابط يعتبر هدفاً رئيسياً ليونايتد هذا الصيف، إلا أن النادي لم يتحرك لضمه بشكلٍ مباشر بعد حتى الآن، وهو تأخر من شأنه منح يوفنتوس الفرصة.

ويطالب فيورنتينا بـ 25 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب المغربي الذي يتبقى موسم أخير على عقده الجاري.

يذكر أن العلاقة بين يوفنتوس وفيورنتينا متوترة تاريخياً في ظل صفقات انتقل فيها نجوم الفيولا إلى تورينو على غرار روبرتو باجيو وفيديريكو كييزا.