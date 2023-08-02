سفيان أمرابط ينتظر عرض مانشستر يونايتد

ينتظر النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا عرضاً رسمياً من مانشستر يونايتد للتعاقد معه، بحسب ما قال الصحفي المعروف فابريزيو رومانو.

وأكد رومانو أن أيقونة الفيولا يتحرق للانتقال إلى فريق الشياطين الحمر بناء على مطالب مديره الفني الهولندي إيريك تين هاغ الذي أشاد بقدرات اللاعب وموهبته في السابق.

ويبدو أن صاحب الـ 26 عاماً رفض عروضاً مغرية من السعودية أحدها من الأهلي كونه مصمم على الاحتراف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يقدم مانشستر يونايتد حتى الآن عرضاً رسمياً لشراء أمرابط الذي يتبقى على عقده الحالي مع النادي الإيطالي عام يتيم.

ويدرك مسؤولو يونايتد أن فيورنتينا لن يفرط بأمرابط بأقل من 30 مليون جنيه استرليني، علماً بأن النجم المغربي أعلم النادي برغبته في الرحيل خلال الفترة السابقة.