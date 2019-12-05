سكالوني: الأرجنتين تحتاج كوبا أميركا أكثر من ميسي

قال مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أنه يأمل ألا تكون بطولة كوبا أميركا 2020 هي الأخيرة للنجم ليونيل ميسي.

وأكد أن منتخبه سيبذل أفضل ما لديه ليصل إلى نهائي البطولة التي ستقام على أرضه مناصفة مع كولومبيا، انطلاقاً من 12 يونيو المقبل.

وعقب إجراء قرعة البطولة في مدينة كارتاخينا الكولومبية، والتي أسفرت عن مباراة افتتاحية بين الأرجنتين وتشيلي، على ملعب مونيمينتال ببوينوس آيريس، قال سكالوني: «لا أعلم إذا ما كانت هي الأخيرة أم لا (لميسي)».

وتابع «أتمنى ألا تكون الأخيرة، وأن يستمر في اللعب؛ لأن الأرجنتين بحاجة لهذا اللقب، أكثر منه. نأمل أن نبذل أقصى ما لدينا للوصول إلى النهائي».

وكان ميسي قد أكد خلال تسلمه جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره، الاثنين الماضي، أن «الجوائز الفردية ليست هدفه»، مشيراً إلى رغبته في التتويج بكوبا أميركا أو دوري أبطال أوروبا، مع أنه حذر من أن اعتزاله اقترب.

وقال نجم برشلونة، عقب حفل الكرة الذهبية في فرنسا: «آمل اللعب لسنوات عديدة، لكني أقترب من عامي الـ 33، وسيعتمد الأمر على حالتي البدنية».

وبخصوص منافسي الأرجنتين في المجموعة تشيلي، وباراغواي، وأوروغواي، وبوليفيا، وأستراليا، قال سكالوني: «جميعها منتخبات صعبة، المباراة الأولى (امام تشيلي) ستكون صعبة؛ لأنه منتخب جيد، لكننا بحالة جيدة أيضاً».

وأبدى المدرب سعادته لاستضافة المباراة الافتتاحية على أرضه، قائلاً: «هذه بلدنا، ومن المنطقي أن تكون مرشحاً للفوز بالافتتاح، نشعر بالثقة ولدينا القدرة على التنافس».