سكومينا يدير مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أمس تعيين الحكم السلوفيني دامير سكومينا لإدارة المباراة المرتقبة بين بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني بالعاصمة البرتغالية لشبونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق لسكومينا «44 عاماً»، الذي شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، أن أدار أكثر من مباراة لكل من الفريقين منها مواجهة مباشرة بين الفريقين أنفسهما عندما فاز بايرن على مستضيفه برشلونة 3-0 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال وتأهل للنهائي بالفوز على برشلونة 4-0 في مجموع المباراتين.

وخلال الموسم نفسه، توج بايرن باللقب الأوروبي بعد التغلب على بوروسيا دورتموند في نهائي ألماني خالص للبطولة ليكمل الفريق الثلاثية التاريخية «دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا» تحت قيادة مديره الفني الأسبق يوب هاينكيس.

وربما يكون في تعيين سكومينا لإدارة المباراة غداً دافع معنوي لبايرن علماً بأن ربع نهائي البطولة يقام هذا الموسم بشكل مختلف عن 2013 حيث يقام من مباراة واحدة فقط بسبب أزمة فيروس «كورونا» المستجد التي أوقفت فعاليات الموسم الأوروبي نحو خمسة شهور.