سواريز: أقدم 150­% من طاقتي مع برشلونة

أعلن لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن أمنيته بالمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، مع منتخب أوروغواي رغم تقدمه في العمر، ووصوله لعامه الـ 36 بعد 3 سنوات.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الدافع مستمر في التألق، تتقدم في السن وتصبح الأمور أكثر صعوبة في البقاء مع الفريق.

"أنا الآن في برشلونة، لكن من الآن وحتى التصفيات، لا تعرف ما سيحدث".

وتابع الأوروغوياني: "أحاول أن أقدم 150% من طاقتي، حتى أظهر في أفضل مستوى ممكن، لأحظى بفرصة للمشاركة في مونديال قطر، هذا هو هدفي الآن.

"من الصعب الاستمتاع بكرة القدم، لا يستمتع اللاعبون يومياً كثيراً، ولا يفكرون في الأرقام والإنجازات".

وأتم سواريز: "مع مرور الوقت ستدرك أن هناك أشخاصاً تتذكرك، لكنك لن تستمتع بذلك في الوقت الحالي، سترى ذلك لاحقاً في المستقبل".