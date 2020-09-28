سواريز: الجميع يساعدني في أتلتيكو مدريد

صرح لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، عقب تسجيله هدفين في شباك غرناطة خلال لقاء الفريقين ضمن الدوري الإسباني أمس: «هذا الأمر مجرد بداية، فأنا أسعى خلال الفترة القادمة لحصد لقب الدوري الإسباني مع فريقي الجديد».

وأضاف، في تصريحات عقب المباراة: «ساعدني الجميع في أتلتيكو مدريد للظهور بمستوى فني مميز، وهو ما حدث خلال مشاركتي أمام غرناطة لقرابة 20 دقيقة استطعت خلالها تسجيل هدفين».

يذكر أن أتلتيكو مدريد سحق ضيفه غرناطة بستة أهداف لهدف.