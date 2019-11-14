سواريز: لا تسامح في برشلونة

يدرك لويس سواريز أنه سيبلغ من العمر 33 عاماً في يناير، ويعرف أنه في الجزء الأخير من مسيرته المهنية، لكنه لا يزال يتطلع إلى المنافسة، ويشعر بقدرته على المشاركة في كأس العالم 2022.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أنا مقتنع حقاً بقدرتي على خوض المونديال الرابع".

وعند سؤاله عما إذا كان سيكمل مسيرته في برشلونة، قال: "الضغط هائل، كل 3 أيام نخوض مباراة، لا راحة ولا تسامح حتى في مباراة واحدة سيئة.

"ليس من السهل أن تذهب وتلعب في مثل هذا النادي، وتتكيّف وتكسب مكانك في تشكيل الفريق".

وتابع: "يجب علينا تقييم أني أعيش في هذه الحالة من الضغط منذ خمس سنوات، وأحاول دائماً الرد بالطريقة نفسها.

"سيأتي وقت لن يسمح لي فيه عمري بالارتقاء إلى المستوى الذي يحتاجه برشلونة للمنافسة".

وأتم: "لكن طالما استطعت، ولدي القوة، فإن مستوى التنافس يساعدني على الاستمرار بشكل أفضل"، في إشارة إلى سعي برشلونة لتحسين الهجوم بصفقات جديدة باستمرار.