سواريز: لم أتهرب من نهائي كأس الملك

أصدر لويس سواريز، مهاجم برشلونة بياناً رسمياً كشف فيه عن تفاصيل غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا السبت أمام فالنسيا، والذي خسره البارسا بنتيجة (1-2).

وقال الدولي الأوروغوياني عبر حسابه على موقع "تويتر": "يوم من الحزن والإحباط لعدم قدرتي على مساعدة زملائي، لكني فخور بهم جميعاً، حاولوا بكل ما لديهم لإسعاد الجماهير، والآن حان الوقت للتغيير للموسم الجديد، وفعل كل شيء ممكن لتحقيق أهدافنا.

"لا أوضح كثيراً الأمور التي تُقال عني وتصل للجماهير عادة، ولكني أرى هذه المرة أن لدي حق الرد، لأن الكثير مما قيل يحمل نوايا سيئة ويشكك في احترافي.

"بدأت الموسم وأنا اشعر بعدم راحة في الغضروف وهو ما يعرفه الكثيرون، ومع العمل الكبير الذي قام به الطاقم الطبي للنادي، تحملت الأمر دون مشكلة، أشكرهم جزيلاً على عملهم وتفانيهم.

"لهذا السبب أردت التوضيح، وتحديداً لمن يريدون إيذائي، والإصابة التي دفعتني لإجراء العملية الجراحية لا علاقة لها بالغضروف، وإنما كانت بسبب تمزق الغضروف المفصلي الذي عانيت منه أمام ليفربول، لهذا السبب اضطررت إلى الخضوع للجراحة وعدم المشاركة في نهائي الكأس".