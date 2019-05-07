سواريز: لن أحتفل إن سجلت في آنفيلد

قال لويس سواريز، مهاجم برشلونة أنه لن يحتفل إذا هز شباك ليفربول، اليوم، الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الأوروغوياني قد احتفل بهدفه في شباك الريدز، في مباراة الذهاب (3-0) على ملعب كامب ناو.

وقال نجم ليفربول السابق، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: "العودة إلى آنفيلد خاصة، استمتعت هنا، وأنا ممتن لكل شيء قدموه لي، أصبحت ضمن الأفضل في كرة القدم بفضل ليفربول، ستكون مباراة خاصة، فلدي ذكريات جميلة هنا".

وتابع: "الأجواء في آنفيلد ميزة إضافية للاعبي ليفربول، ونحن أيضاً محترفون ووصلنا إلى نصف النهائي، علينا أن نكون متيقظين طوال المباراة، فالانحراف ثانية سيضعنا في أزمة".

وحول احتفاله في مواجهة الذهاب، أجاب: "الأشخاص الذين يعرفون كرة القدم ويفهمونها ويحبونها، يعرفون ما يعنيه التسجيل في نصف نهائي دوري الأبطال، احتفلت مع الجماهير وطلبت الصفح، وصفق لي بعض مشجعي ليفربول، لكني لن أحتفل في آنفيلد، لم أفعل ذلك أيضاً مع أياكس أمام غرونينغن".

وعن غياب محمد صلاح، قال سواري: "إنه لاعب مهم جداً لليفربول، لكن لديهم غيره، فريقهم يركز على الدوري الإنجليزي، وأعتقد أنهم سيُقاتلون على اللقبين".

"سيناريو روما؟ يجب أن نكون يقظين للغاية، رأينا المفاجآت التي حصلت هذا الموسم في دوري الأبطال".