سواريز: يتحدثون عن آرتور وكأنه بيليه

دافع لويس سواريز ميرامونتيس، أسطورة برشلونة، عن أكاديمية لا ماسيا، مؤكداً أن كارليس آلينيا المعار إلى ريال بيتيس، كان يمكنه تجسيد نفس دور آرتور ميلو.

ويرتبط آرتور بالرحيل إلى يوفنتوس خلال الانتقالات القادمة، وسط رغبة جامحة من جماهير البارسا بالاحتفاظ به، لكن سواريز يرى بأن النجم البرازيلي لم يقدم أي شيء يشفع له بالبقاء.