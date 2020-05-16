  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. سواريز: يتحدثون عن آرتور وكأنه بيليه

سواريز: يتحدثون عن آرتور وكأنه بيليه

منشور 16 أيّار / مايو 2020 - 06:49
آرتور ميلو
آرتور ميلو

دافع لويس سواريز ميرامونتيس، أسطورة برشلونة، عن أكاديمية لا ماسيا، مؤكداً أن كارليس آلينيا المعار إلى ريال بيتيس، كان يمكنه تجسيد نفس دور آرتور ميلو.

ويرتبط آرتور بالرحيل إلى يوفنتوس خلال الانتقالات القادمة، وسط رغبة جامحة من جماهير البارسا بالاحتفاظ به، لكن سواريز يرى بأن النجم البرازيلي لم يقدم أي شيء يشفع له بالبقاء.

ويعمل يوفي على محاولة إقناع لاعب الوسط بالانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل.

وقال آرتور قبل أسابيع أن خياره الوحيد هو الاستمرار مع برشلونة، مشيراً إلى أن اهتمام الأندية الكبيرة به (وبينها يوفنتوس)، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية.

بدوره، قال الإسباني الوحيد الحائز على الكرة الذهبية: “عندما سجل آرتور هدفاً احتفل كما لو كان قد سجل 18 هدفاً، في بعض الأوقات يتعاقدون مع لاعبين لأنهم برازيليين فقط، ولأنهم برازيليين لا يلعبون جيداً.

“لم يقدم آرتور أي شيء حتى الآن، كارليس آلينيا يمكنه أن يفعل ما فعله آرتور، في إيطاليا يتحدثون عن التوقيع مع آرتور وكأنه بيليه، لا بد أنهم لم يتابعوه جيداً.

“لن تكون لدي مشكلة في أن أعترف بتحسن مستوى آرتور إذا بدأ في تغيير طريقة لعبه وبدأ في اللعب بشكلٍ جيد”.

Via SyndiGate.info


Copyright © Palestine News Network, 2003 - 2020

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...