سواريز: يتحدثون عن آرتور وكأنه بيليه

ويعمل يوفي على محاولة إقناع لاعب الوسط بالانضمام إلى صفوفه الصيف المقبل.
وقال آرتور قبل أسابيع أن خياره الوحيد هو الاستمرار مع برشلونة، مشيراً إلى أن اهتمام الأندية الكبيرة به (وبينها يوفنتوس)، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية.
بدوره، قال الإسباني الوحيد الحائز على الكرة الذهبية: “عندما سجل آرتور هدفاً احتفل كما لو كان قد سجل 18 هدفاً، في بعض الأوقات يتعاقدون مع لاعبين لأنهم برازيليين فقط، ولأنهم برازيليين لا يلعبون جيداً.
“لم يقدم آرتور أي شيء حتى الآن، كارليس آلينيا يمكنه أن يفعل ما فعله آرتور، في إيطاليا يتحدثون عن التوقيع مع آرتور وكأنه بيليه، لا بد أنهم لم يتابعوه جيداً.
“لن تكون لدي مشكلة في أن أعترف بتحسن مستوى آرتور إذا بدأ في تغيير طريقة لعبه وبدأ في اللعب بشكلٍ جيد”.