سواريز يتخطى إيتو في قائمة هدافي برشلونة التاريخيين

لويس سواريز

يواصل المهاجم لويس سواريز، تسجيل الأهداف رفقة برشلونة وكسر الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر.

وقد سجل الدولي الأوروغوياني هدفاً في شباك ليفانتي في اللقاء الذي انتهى لمصلحة البارسا بثلاثيةٍ نظيفة ضمن المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وتخطى سواريز بالتالي حاجز الـ 400 هدف في مسيرته كلاعب محترف مع جميع الفرق ومنتخب بلاده، والتي جاءت كالتالي مع الفرق:

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ناسيونال الأوروغوياني 15

غرورنيغين الهولندي 15

أياكس أمستردام الهولندي 111

ليفربول الإنجليزي 82

برشلونة الإسباني 132.

فيما سجل 49 هدفاً رفقة منتخب أوروغواي.

كما يحتل سواريز المركز السابع في قائمة هدافي برشلونة في اللقاءات الرسمية، متجاوزاً سامويل إيتو الذي تراجع للمركز الثامن برصيد 131 هدفاً، ويأتي خلف كلٍ من ليونيل ميسي في الصدارة برصيد 527 هدفاً، وسيزار 232 هدفاً، وكوبالا 196، وجوسيب سامتير 184، وجوسيب سكولا 167، وباولينيو آلكانتارا 134.