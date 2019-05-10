سواريز يعمق جراح برشلونة

منشور 10 أيّار / مايو 2019 - 10:04
لويس سواريز
لويس سواريز

كشف برشلونة، أمس الخميس، في بيان رسمي، عن طبيعة إصابة لويس سواريز مهاجم الفريق.

ووفقاً للموقع الرسمي للبارسا، يعاني الأوروغوياني من إصابة في الركبة اليمنى، ويحتاج إلى تدخل جراحي.

وسيوضح النادي الكتالوني، فترة غياب سواريز عن الملاعب، بعد الانتهاء من إجراء التدخل الجراحي، مما يعني غيابه عن المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا في الغالب.

وكان سواريز قد شارك في خسارة البارسا مؤخراً أمام ليفربول بنتيجة 0-4، والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كلمات دالة:لويس سواريزبرشلونة

Via SyndiGate.info


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