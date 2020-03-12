سولشاير لا يمانع إلغاء الدوري الإنجليزي

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يمانع إلغاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، بسبب انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء أوروبا.

وضرب الفيروس العديد من البلدان حول العالم، وأثر بشكل كبير على الكرة الأوروبية الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بإلغاء بعض المسابقات أو تأجيلها، منعاً للتجمعات الجماهيرية الكبيرة، وهو ما تطرق له سولشاير خلال المؤتمر الصحفي الخاض بمواجهة لاسك ضمن دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وقال النرويجي:"سأتفهم لو تم إلغاء الدوري الإنجليزي بسبب الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي.

"الأمر الآن في يد المتخصصين لاتخاذ القرار النهائي بشأن هذه المشكلة، يجب وضع الصحة العامة للجميع فوق كل شيء".

وأما عن خوض المباراة بدون جمهور: "نحن لا نعلم ما سيحدث، الكرة ظهرت من أجل الجمهور، لذلك يجب أن تقام كل مباراة لهم، لكن بالنسبة لنا سنحاول صنع الأجواء الخاصة بنا".