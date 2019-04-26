سولشاير واثق من بقاء بوغبا في مانشستر يونايتد

أعرب مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير عن ثقته ببقاء لاعب الوسط بول بوغبا في صفوف الفريق، الموسم المقبل.

وكان الفرنسي أثار الشائعات بإمكانية انتقاله الى ريال مدريد الذي يشرف على تدريبه مواطنه زين الدين زيدان، عندما وصفه بأنه "النادي الحلم لكل لاعب".

وقال سولشاير في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قبل يومين من مواجهة مرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي على ملعب أولد ترافورد: "لا نستطيع ضمان أي شيء في كرة القدم، لكن نعم أعتقد أن بول سيتواجد بيننا (الموسم المقبل). أستطيع التأكيد بأنه مصمم على تحقيق النجاح في صفوف يونايتد".

في المقابل، يسعى ريال مدريد لتجديد صفوفه من أجل المنافسة الحقيقية الموسم المقبل بقيادة زيدان.

وسجل لاعب الوسط الفرنسي 8 أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة في أول 10 مباريات بعد تعيين سولشاير خلفاً لجوزيه مورينيو، لكن مستوى نجم يوفنتوس السابق تراجع في الفترة الأخيرة حتى ان البعض فوجئ بتواجد اسمه ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019.

ويأمل سولشاير، الذي حقق يونايتد تحت إشرافه الفوز 14 مرة في أول 17 مباراة، إلى وضع حد لسلسة من النتائج السيئة شهدت خسارته سبع من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات وخروجه من دوري أبطال أوروبا ومن مسابقة الكأس المحلية، وبات مهدداً بعدم احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل يونايتد المركز السادس حالياً بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع، الذي يحل ضيفاً عليه، الأحد.

وأكد سولشاير أنه سيجدد الثقة بحارس المرمى دافيد دي خيا رغم الهفوات التي ارتكبها في مباريات الفريق الأخيرة، وقال في هذا الصدد: "أثق بدافيد وهو أفضل لاعب في مانشستر يونايتد في السنوات الست أو السبع الاخيرة. كان رائعاً والمرور بفترة سيئة جزء من مسيرة أي لاعب كرة قدم. سيكون دافيد على ما يرام".