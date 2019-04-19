سولشاير يتهم لاعبي مانشستر يونايتد بالتقصير

اتّهم المدير الفنّي لمانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير لاعبيه بالتقصير، بعد الخسارة الكبيرة أمام برشلونة (0-3)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان يونايتد خسر ذهاباً أيضاً بهدف دون ردّ، ليودّع المسابقة من الدور ربع النهائي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النرويجي اتهم لاعبيه بالتقصير بعد الخسارة الكبيرة أمام الفريق الكتالوني، وذلك في غرفة الملابس، معتبراً أنهم لم يقدّموا 100 في المئة من أدائهم في تلك المباراة.

وكان يونايتد أعلن عن تعيين سولشاير مديراً فنياً بعقد يمتد لـ 3 أعوام، حيث يسعى المدرب إلى بناء فريق الموسم القادم يعيده إلى استعادة الألقاب.