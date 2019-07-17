سولشاير يجدد ثقته في بوغبا وسانشيز

أكد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، سعيه لبناء فريقه حول بول بوغبا والمراهنة على تألق أليكسيس سانشيز.

وكان الدولي الفرنسي أعلن صراحة رغبته بخوض تحدٍ جديد، وسط اهتمام من ريال مدريد ويوفنتوس بخدماته، فيما عانى التشيلي مع يونايتد منذ قدومه إليه من آرسنال.

وقال المدير الفني النرويجي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي": "بول لاعب وشخص رائع ومحترف، أعرفه منذ تواجده في الفريق الرديف وتربطنا علاقة رائعة، دائماً أقول إذا كان معك عليك بناء الفريق حوله ورأيي لم يتغير.

"نعرف إمكانيات سانشيز، يجب أن نجد طريقة تعيده للتألق لأنه لاعب من القمة ويمكنه تسجيل 20 هدفاً بسهولة، نريده أن يعود للتسجيل، رأينا ما فعله في كوبا أميركا، لكنه عانى من الإصابات هنا.

"لا أفهم عقلية اللاعبين الذين يرغبون بالمغادرة، أريد أن أقود هذا الفريق للانتصارات".

وحول الصفقات: "نتابع لاعبين أو ثلاثة، لكن يجب التركيز على الراحلين أيضاً لأنه لو غادر لاعبون يجب تعويضهم، وأنا سعيد بضم جيمس وأرون وكنت مصراً على ضمهما".

يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد حالياً في أستراليا ضمن جولته التحضيرية للموسم القادم.