سيبايوس: ريال مدريد الفريق المثالي للنجاح

عبر داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد المعار إلى آرسنال، عن تمسكه بالنجاح مع الميرينغي، مؤكداً أن أي لاعب في العالم يرغب في تمثيل الملكي.

وقال الإسباني، في تصريحات نقلتها مواطنته صحيفة "ماركا": ”أنا لاعب في ريال مدريد، أي لاعب في العالم يرغب في اللعب لهذا النادي.

"ارتبط بعقد لثلاثة مواسم قادمة، هذا هو الفريق المثالي للنجاح”.

ولعب سيبايوس لريال بيتيس قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2017، وأعاره الملكي لآرسنال في يوليو من العام الماضي، وتنتهي إعارته نهاية الموسم الحالي.

ويأتي حديث سيبايوس مؤكداً لرغبته في الحصول على فرصته في ريال مدريد، مع علمه بصعوبة إقناع المدرب زين الدين زيدان بقدراته.

ولم يحقق سيبايوس نجاحاً ملموساً مع آرسنال الذي يُعاني على مستوى الدوري الإنجليزي، أو على مستوى البطولات القارية.