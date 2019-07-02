سيبايوس يحسم مصيره مع ريال مدريد خلال أسبوعين

قال داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد أنه سيتخذ قراراً حيال مستقبله خلال أسبوعين على الأكثر.

وكان الإسباني الشاب قد قاد منتخب بلاده للفوز بكأس أوروبا تحت 21 عاماً مطلع الأسبوع.

وفي الفترة الأخيرة، تباينت التقارير ما بين توقعات باستمراره مع الملكي وثقة المدرب زين الدين زيدان فيه، وبحثه عن فريقٍ آخر يجد فيه فرصة المشاركة بشكل مستمر.

وعقب نهاية كأس أوروبا للشباب، قال سيبايوس أنه يحتاج إلى وقت للتفكير ودراسة العروض المقدمة من أجل حسم مصيره.

وأضاف النجم الصاعد أن سوق الانتقالات الصيفي ما زال في بدايته، مشدداً على عدم تسرعه في الحديث عن المستقبل، وأنه سيدرس العروص خلال أسبوعين قبل حسم قراره.

يذكر أن ميلان يعد أبرز المهتمين بخدمات نجم الوسط والأقرب لضمه في حال كان قراره النهائي هو الرحيل عن ريال مدريد.