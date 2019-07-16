سيبايوس يقترب من آرسنال

اقترب لاعب الوسط داني سيبايوس من الرحيل عن ريال مدريد صوب آرسنال.

ويبحث النادي اللندني عن بديل لنجمه آرون رامزي المنتقل ليوفنتوس بعد انتهاء عقده، ويعتبر استعارة الإسباني الواعد الخيار الأمثل نظراً لميزانيته.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن الصفقة تبدو في مراحلها الأخيرة، بعد التوصل لاتفاق يقضي بضم اللاعب لموسم واحد.

ولا يوجد على ما يبدو أي بند يتيح لآرسنال أحقية شراء سيبايوس بعد انتهاء فترة الإعارة، لعدم رغبة ريال مدريد في بيعه.

يأتي ذلك رغم خروج صاحب الـ 22 عاماً من حسابات المدرب زين الدين زيدان، ووضعه ضمن قائمة مكونة من 5 لاعبين تم استبعادها عن قائمة الفريق قبل بداية الموسم.

ويواجه آرسنال منافسة شرسة من توتنهام على سيبايوس، لكنه يبقى الأقرب لحسمها حتى الآن.