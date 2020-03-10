سيتيين يخطط لثورة في برشلونة

أفادت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، يعتزم إجراء بعض التغييرات في الفريق الكتالوني.

وتولى سيتيين قيادة البارسا في يناير الماضي، خلفاً لإيرنيستو فالفيردي الذي تمت إقالته عقب خسارة كأس السوبر الإسباني.

ووفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، يرغب سيتيين يرغب في ضخ دماء جديد في حميع خطوط برشلونة، عدا مركز حراسة المرمى.

ويرى المدير الفني أن خطوط الدفاع والوسط والهجوم باتت بحاجة إلى تدعيمات بعناصر تصنع الفارق، في ظل اهتزاز مستوى اللاعبين الحاليين، الأمر الذي أثر على نتائج الفريق.

أما بالنسبة لمركز حراسة المرمى، فهناك اقتناع لدى سيتيين بأن الثنائي مارك أندريه تير شتيغين ونيتو يقدم مستويات مرضية، ولا داعٍ لضم حارس ثالث معهما.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني حالياً بفارق نقطتين عن ريال مدريد، فيما تنتظره مباراة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام نابولي في الثامن عشر من الشهر الجاري.