سيرخيو راموس يدفع مليون دولار جراء التهرب من الضرائب

كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن دفع قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس مبلغ مليون دولار كعقوبة جراء تهربه من الضرائب.

واتهم المدافع المثير للجدل على أرض الملعب بالتهرب من الضرائب عن أعوام 2012 و2013 و2014 في فترة اتهم فيها العديد من اللاعبين والمدربين في الدوري الإسباني بالأمر ذاته.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا، أن مصلحة الضرائب في إسبانيا أثبتت تهرب نجم ريال مدريد من دفع حقوق نشر صوره في الأعوام الثلاثة المذكورة سلفاً بواسطة إحدى الشركات الإسبانية، بهدف تسهيل حصوله على أرباح من الإعلانات.

وتم الحكم بدفع راموس لهذا المبلغ، لكن نجم ريال الحالي وإشبيلية السابق قرر الطعن من أجل إثبات أنه لم يتهرب من دفع أي من المبالغ المذكورة.

لكن بعد مراجعة الطعن تم ثبوت التهرب الضريبي كتهمة موجهة لراموس الذي دفع مليون دولار للدولة الإسبانية.

يذكر أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو وراداميل فالكاو وتشابي ألونسو كانوا من أبرز من وجهت إليهم هذه التهمة، وبعضهم حصل على حكم بالإدانة.