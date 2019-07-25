سيريزو يعلق على اهتمام أتلتيكو مدريد بخاميس

علق إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، على اهتمام ناديه بالتعاقد مع خاميس رودريغيز من صفوف الجار ريال مدريد.

وعاد الدولي الكولومبي مؤخراً لتدريبات الملكي بعد انتهاء عطلته، وسط حديث عن اهتمام نابولي وأتلتيكو مدريد بخدماته.

وقال سيريزو لصحيفة "ماركا": "دائماً ما تجمعنا علاقة جيدة بريال مدريد وسائر فرق إسبانيا، عندما نهتم بلاعب، لا يعني الحديث معه كسر العلاقات مع ناديه.

"هذه هي الحياة، لو اهتمينا بلاعب نستعلم عنه، خاميس؟ حالياً، لا أعرف، إنه لاعب جيد وأتلتيكو يرحب بأي لاعب مثله، لكني لا أعرف إن كان سيأتي.

"ضم جواو فيليكس أثبت جودة العمل الذي قمنا به الأعوام الماضية، عندما يريد اللاعبون القدوم هنا، هذا يعني شيئاً مهماً للنادي والجماهير".

وتحدثت تقارير أن ريال مدريد قد يغير موقفه بخصوص خاميس ويقرر الإبقاء عليه بعد إصابة ماركو آسينسيو بقطع في أربطة الركبة.