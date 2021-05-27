سيموني إنزاغي يغادر لاتسيو ويقترب من تدريب إنتر

أعلن لاتسيو رسمياً فسخ عقد المدرب سيموني إنزاغي بالتراضي بين الطرفين مساء اليوم الخميس.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات قليلة من رحيل المدير الفني أنتونيو كونتي عن إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.

وتشير التقارير إلى أن إنزاغي غادر البيانكوتشيليستي بدوره حتى يتولى تدريب النيراتزوري خلفاً لكونتي.

نتائج جيدة للاتسيو تحن إشراف سيموني إنزاغي

وقاد إنزاغي لاتسيو للمركز السادس في الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 68 نقطة، وحقق مع الفريق نتائج جيدة خلال الأعوام الأخيرة وجعله أحد الفرق المتوازنة.

يذكر أن إنزاغي تولى تدريب لاتسيو في أبريل من عام 2016 خلفاً للمقال حينها ستيفانو بيولي، وخاض معه 253 مباراة بنسبة فوز وصلت إلى 53 بالمئة.