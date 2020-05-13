سيميدو على بعد خطوة من مانشستر سيتي

كشفت صحيفة “Manchester Evening News” الإنجليزية عن اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع نيلسون سيميدو ظهير برشلونة الأيمن خلال سوق الانتقالات القادمة.

وانتقل الدولي البرتغالي صاحب الـ 26 عاماً إلى البارسا صيف عام 2017، قادماً من بنفيكا بمبلغ 35 مليون يورو.

ولم يحصل سيميدو على الفرصة كاملةً مع برشلونة، حيث قام إيرنيستو فالفيردي في السابق، وكيكي سيتيين حالياً بالمداورة بين اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، ليفكر بعدها البرتغالي في الرحيل للحصول على فرصة أكبر مع فريق آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يعتبر أبرز المرشحين لضم سيميدو في الصيف، وأقرب الفرق للظفر بخدماته.

وأكملت الصحيفة أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة وسيتي، بانتقال جواو كانسيلو إلى البارسا مقابل تعاقد سيتي مع سيميدو.

وأضافت الصحيفة أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي معجب للغاية بإمكانيات سيميدو ويرغب في ضمه.

يذكر أن عقد سيميدو سينتهي مع برشلونة صيف عام 2022، وقد شارك حتى الآن هذا الموسم في 29 مباراة، ونجح في صناعة خمسة أهداف.