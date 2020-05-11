سيميدو يقترب من الرحيل عن برشلونة

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيلسون سيميدو ظهير برشلونة بات على بعد خطوة واحدة من الرحيل.

وأوضحت الصحيفة أن النادي توقف منذ فترة عن إجراءات تجديد عقد الدولي البرتغالي، وأنه يتم الآن انتظار عرض بقيمة 40 مليون يورو، علماً بأن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مهتمان بضمه، لكن إدارة البارسا تنتظر العرض المناسب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال رحيل سيميدو عن برشلونة سيكون البديل ماتيا دي شيليو، لاعب يوفنتوس، حيث أن كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة معجب باللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة ويوفنتوس يشعران براحة كبيرة خلال المفاوضات، ومن الممكن مساعدة البعض بتبادل لاعبين بما يخدم مصلحة الطرفين في الفترة المقبلة.