سيميدو يقرب برشلونة من بيانيتش

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن موافقة نيلسون سيميدو ظهير برشلونة الأيمن على أن يكون جزءاً من صفقة انتقال ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس إلى البارسا.

وارتبط اسم صاحب الـ 30 عاماً بالانتقال إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات القادمة، خاصةً بعد موافقته على ارتداء قميص البلاوغرانا.

وأشارت تقارير إسبانية في الأيام السابقة إلى طرح اسم سيميدو ليكون جزءاً من صفقة انضمام بيانيتش إلى برشلونة.

وأكملت الصحيفة أن جورجي مينديش وكيل أعمال سيميدو يعمل على رحيل الظهير البرتغالي، والانتقال إلى يوفي سيكون خطوة جيدة للاعب.

وأضافت الصحيفة أنه بالفعل جاء رد اللاعب سريعاً بالموافقة على الرحيل عن برشلونة، في ظل عدم مشاركته باستمرار.

وذكرت “موندو ديبورتيفو” بأن العلاقة الجيدة بين إدارتي برشلونة ويوفنتوس ستقود صفقة بيانيتش إلى النجاح، حيث من المقرر الانتهاء من كافة المفاوضات والإعلان عن الصفقة رسمياً قبل يوم 30 من الشهر القادم.