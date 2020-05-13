سيميوني: أحلم بتدريب منتخب الأرجنتين

كرر دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، إبداء رغبته في تدريب المنتخب الأرجنتيني يوماً ما.

وفي مقابلة عبر الفيديو، مع زميله السابق بصفوف التانغو، سيرجيو غويكوتشيا، نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الثلاثاء، قال سيميوني: «كل شيء يأتي في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب.

«ليس لدي شك في أنه في لحظة معينة وحلم كبير، وإذا كان الوضع مناسباً، سأحصل على الفرصة (لتدريب المنتخب)».

ولدى سؤاله من قبل غويكوتشيا، عما إذا كان يفضل ليونيل ميسي أو دييغو مارادونا، قال سيميوني أنه كان من الممكن أن يدفع بهما معا.

وأوضح: «هما مختلفان، أحدهما ماكينة أهداف (ميسي)، عانيت بسببه كثيراً وبشكل متكرر خلال سنوات... والآخر هو تجسيد لكرة القدم الأرجنتينية».

وعما إذا كان سيدفع بكريستيانو رونالدو مع مارادونا وميسي، إذا كان مدرباً لفريق يضم الثلاثة معاً، رد سيميوني: «ستظهر حينها ثغرات في مراكز أخرى بالفريق».