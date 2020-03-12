سيميوني بعد فوز أتلتيكو على ليفربول: إنها مباراة للتاريخ

وصف دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد مباراة فريقه أمام ليفربول في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بأنها "مباراة للتاريخ".

وتغلب الروخيبلانكوس على مستضيفه الإنجليزي حامل اللقب 3-2 ليتأهل إلى ربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 4-2.

وقال سيميوني: "إنها مباراة للتاريخ بالنسبة لأتلتيكو لأنه تغلب على فريق قوي للغاية ومنافس استثنائي في ملعب رائع ووسط تشجيع هائل.

"أشعر بسعادة بالغة للفريق وللنادي. مرة أخرى، أصبحنا ضمن أفضل ثمانية فرق في أوروبا، إنها لسعادة بالغة أن نفوز هنا، بدا الأمر بسيطاً لكن تحقيق الفوز لم يكن بسيطاً على الإطلاق"، مشيداً بقدرة لاعبيه على استغلال أخطاء المنافس.

ورفض سيميوني تفضيل حارس مرماه يان أوبلاك أو اختصاصه بالإشادة أكثر من بقية زملائه في الفريق رغم الأداء الكبير الذي قدمه في المباراة، حيث قال: "أوبلاك بنفس أهمية فيليبي ولودي وجواو فيليكس، لكنه حارس مرمى فريقنا وهو الأفضل في العالم، نفس الشيء يحدث بالنسبة لبرشلونة مع (ليونيل) ميسي. إنهم لاعبون يمكنهم حسم المباريات. وفي هذه المباراة، كان أوبلاك حاسماً".

ووجه سيميوني الشكر إلى مشجعي أتلتيكو الذين تابعوا المباراة من مدرجات ملعب آنفيلد والذين بلغ عددهم نحو 3000 مشجع.